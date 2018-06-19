Лукашенко: вопросы по пересечению белорусско-российской границы нам надо урегулировать

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В ближайшее время Минск и Москва разберутся с проблемами пересечения белорусско-российской границы, заявил Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства 19 июня в Минске.

Фото с сайта рress-centr.com

«Кстати, хороший пример: в условиях необходимости обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу мы с пониманием относимся к позиции россиян о применении элементов пограничного контроля, но ожидаем, что все оставшиеся вопросы по пересечению белорусско-российской границы нам надо урегулировать», — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Ранее глава государства заявлял, что белорусская сторона не считает, что необходимо вводить контроль на границе Беларуси и России, но если партнеры пойдут на такой шаг — Минск примет адекватные ответные меры.

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Тэги: Беларусь-Россия-граница Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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