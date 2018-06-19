Стрельба на белорусско-украинской границе: с помощью оружия задержаны контрабандисты

Брестские пограничники 18 июня предотвратили попытку перемещения через белорусско-украинскую границу в Малоритском районе крупной партии мяса.

Как сообщает Государственный пограничный комитет, незаконным бизнесом промышляли несколько местных жителей. Все они первоначально проигнорировали законные требования сотрудников пограничной службы об остановке в пограничной полосе и попытались скрыться вглубь территории Беларуси.

«Неправомерные наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие. В результате были задержаны три транспортных средства», — говорится в сообщении погранведомства.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что водители — жители Малоритского района — предприняли попытку переместить из Украины в Беларусь вне пунктов пропуска 44 туши крупного рогатого скота. Эта партия перевозилась без соблюдения санитарных требований и, соответственно, не прошла обязательного ветеринарного и санитарного контроля.

В отношении задержанных начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП (незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь), ст. 23.30 КоАП (нарушение пограничного режима) и ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Только по этим статьям мужчинам грозят крупные штрафы в размере до 100 базовых величин.

Кроме того, сотрудниками ГАИ Малоритского РОВД в отношении одного из граждан составлены протоколы по ст. 18.12 КоАП (нарушение правил эксплуатации транспортного средства) и ст. 18.21 КоАП (невыполнение требования об остановке транспортного средства).

Также правовую оценку в отношении лиц и товара дадут сотрудники таможни по совершенным правонарушениям. Изъятые туши в установленном порядке переданы представителям этого ведомства.