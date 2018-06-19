ЧМ-2018. Россия выиграла у Египта и упрочила лидерство в группе А

Поединком в Санкт-Петербурге началась программа второго тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

В вечернем поединке игрового дня россияне были сильнее египтян — 3:1:

1:0 — Ахмед Фатхи (47-я минута, автогол);

2:0 — Денис Черышев (59-я);

3:0 — Артем Дзюба (63-я);

3:1 — Мохамед Салах (73-я).

Таким образом, сборная Россия набрала шесть очков. У команды Египта нет набранных очков.

В преддверии этого матча Александр Лукашенко пожелал россиянам удачи.