ЧМ-2018. Россия выиграла у Египта и упрочила лидерство в группе А
Поединком в Санкт-Петербурге началась программа второго тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.
В вечернем поединке игрового дня россияне были сильнее египтян — 3:1:
1:0 — Ахмед Фатхи (47-я минута, автогол);
2:0 — Денис Черышев (59-я);
3:0 — Артем Дзюба (63-я);
3:1 — Мохамед Салах (73-я).
Таким образом, сборная Россия набрала шесть очков. У команды Египта нет набранных очков.
В преддверии этого матча Александр Лукашенко пожелал россиянам удачи.
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