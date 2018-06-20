Шенгенская виза для белорусов подорожает до 80 евро

Совет ЕС одобрил предложения по изменению Шенгенского кодекса, включащие увеличение стоимости оформления виз, упрощение получения многократных виз и введение внутреннего погранконтроля внутри Шенгена.

19 июня 2018 года послы ЕС одобрили от имени Совета ЕС мандат на переговоры с Европарламентом по предложению о внесении изменений в визовый кодекс, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

По мнению Совета ЕС, изменения упростят получение виз для законопослушных путешественников и обеспечат быстрые и четкие процедуры, в частности:

заявки на получение виз можно будет подавать в период «до шести месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки»;

предусматривается возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде;

более четко определено, какое государство-член компетентно рассматривать заявку, когда предполагаемое посещение охватывает несколько государств-членов;

вводится согласованный подход по выдаче многократных виз для постоянных путешественников с положительной историей выдачи виз. Для такой категории планируется выдавать визы сроком от 1 до 5 лет.

«Чтобы государства-члены могли лучше покрыть расходы на оформление визы, не представляя сдерживающего фактора для заявителей на визу, размер визового сбора будет увеличен до 80 евро. Постановление также вводит механизм для оценки каждые три года необходимости пересмотра суммы визового сбора», — говорится в сообщении.

Регламент также направлен на содействие улучшению сотрудничества с третьими странами по реадмиссии. В нем будет введен новый механизм использования визовой политики в качестве рычага для реадмиссии, который будет использоваться, когда третья страна не сотрудничает с государствами-членами по реадмиссии незаконных мигрантов.

Комиссия будет регулярно оценивать сотрудничество третьих стран по реадмиссии. В тех случаях, когда страна не сотрудничает, она предложит Совету принять решение, в котором применяются конкретные ограничительные визовые меры, связанные с оформлением визы и получением визы.

Действующий шенгенский кодекс, как указали представители совета, вступил в силу в 2010 году.​Этот документ охватывает правила обработки заявок и выдачи краткосрочных виз в ЕС, то есть виз на пребывание не более 90 дней на территории стран Евросоюза в 180 дней.

Напомним, Беларусь и Евросоюз уже несколько лет ведут переговоры по соглашениям об упрощении визового режима. Если соглашение будет подписано, то стоимость шенгенских виз для белорусов будет составлять 35 евро вместо нынешних 60, а в случае заявленного повышения стоимости оформления виз визовый сбор мог бы составить 40-45 евро.

Совет Европейского союза — наряду с Европейским парламентом, один из двух законодательных органов Европейского союза и один из семи его институтов. В Совет входят 28 министров правительств стран-членов Европейского союза в составе, зависящем от обсуждаемого круга вопросов.