На ЦТ по биологии зарегистрировались 27 тысяч абитуриентов
20 июня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по биологии. На него зарегистрировалось 27 тысяч абитуриентов.
Экзамен стартует одновременно в 11:00 по всей стране.
Биология – не самый популярный на ЦТ предмет. Для сравнения, на русский язык зарегистрировались 67 тысяч абитуриентов, на математику – 45 тысяч.
Напомним, ЦТ
22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
24 июня — химия;
26 июня — физика;
28 июня — история Беларуси;
30 июня — география;
2 июля — всемирная история новейшего времени.
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