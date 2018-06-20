На ЦТ по биологии зарегистрировались 27 тысяч абитуриентов

/ Общество
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20 июня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по биологии. На него зарегистрировалось 27 тысяч абитуриентов.

Экзамен стартует одновременно в 11:00 по всей стране.

Биология – не самый популярный на ЦТ предмет. Для сравнения, на русский язык зарегистрировались 67 тысяч абитуриентов, на математику – 45 тысяч.

Жарко: задания централизованного тестирования полностью соответствуют школьной программе

Напомним, ЦТ проходит с 12 июня по 2 июля. Оставшиеся экзамены:

22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

24 июня — химия;

26 июня — физика;

28 июня — история Беларуси;

30 июня — география;

2 июля — всемирная история новейшего времени.

Сюжет: Вступительная кампания-2018

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Тэги: ЦТ абитуриент-2018

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