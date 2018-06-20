В Канаде легализуют употребление марихуаны

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Сенат Канады 19 июня одобрил правительственный законопроект о легализации употребления марихуаны.

Предполагается, что законопроект вступит в силу через 8-12 недель, сообщает Associated Press.

Канада станет второй в мире страной, где употребление марихуаны легализовано на общенациональном уровне. Первой такой страной в 2013 году стал Уругвай.

В нескольких штатах США легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях, еще 20 штатов разрешают ее использование в медицинских целях.

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Тэги: Канада марихуана

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