В Канаде легализуют употребление марихуаны
Сенат Канады 19 июня одобрил правительственный законопроект о легализации употребления марихуаны.
Предполагается, что законопроект вступит в силу через 8-12 недель, сообщает
Канада станет второй в мире страной, где употребление марихуаны легализовано на общенациональном уровне. Первой такой страной в 2013 году стал Уругвай.
В нескольких штатах США легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях, еще 20 штатов разрешают ее использование в медицинских целях.
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