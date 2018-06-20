В Костюковичах в квартире произошла вспышка газовоздушной смеси

Вспышка газовоздушной смеси произошла вечером 19 июня в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Молодежной в Костюковичах.

Информация о происшествии поступила в МЧС около 17:30. Газовоздушная смесь вспыхнула на третьем этаже в квартире, принадлежащей 64-летней пенсионерке.

В результате вспышки с ожогами І-ІІІ степени (10% тела) госпитализирован совместно проживающий с хозяйкой 64-летний пенсионер.

Взрывом выбита балконная рама квартиры. Причина инцидента устанавливается, сообщает МЧС.