В Витебске совершено разбойное нападение на заправку
Поздно вечером 19 июня в Витебске было совершено разбойное нападение на заправку по улице Ленинградской.
В 23:00 мужчина, угрожая сотруднице АЗС ножом, потребовал деньги. Он сложил содержимое кассы (589 рублей) в полимерный пакет и скрылся.
Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили приметы подозреваемого. Похожий мужчина около полуночи был замечен патрульным нарядом Департамента охраны в районе улицы Воинов-интернационалистов.
При виде милицейской машины он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ОМОН.
Как оказалось, 27-летний мужчина ранее неоднократно судим за грабежи, разбои и угон машин (под угрозой ножа отобрал автомобиль у таксиста). Недавно он освободился из мест лишения свободы.
По предварительной информации, к совершению преступления мужчина готовился заранее: приобрел перчатки, кепку и очки, от которых впоследствии избавился. Также накануне днем он изучил объект нападения, пишет
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