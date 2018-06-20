В Витебске совершено разбойное нападение на заправку

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Поздно вечером 19 июня в Витебске было совершено разбойное нападение на заправку по улице Ленинградской.

Фото УВД Витебского облисполкома

В 23:00 мужчина, угрожая сотруднице АЗС ножом, потребовал деньги. Он сложил содержимое кассы (589 рублей) в полимерный пакет и скрылся.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили приметы подозреваемого. Похожий мужчина около полуночи был замечен патрульным нарядом Департамента охраны в районе улицы Воинов-интернационалистов.

При виде милицейской машины он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ОМОН.

Как оказалось, 27-летний мужчина ранее неоднократно судим за грабежи, разбои и угон машин (под угрозой ножа отобрал автомобиль у таксиста). Недавно он освободился из мест лишения свободы.

По предварительной информации, к совершению преступления мужчина готовился заранее: приобрел перчатки, кепку и очки, от которых впоследствии избавился. Также накануне днем он изучил объект нападения, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.

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Тэги: грабеж разбой АЗС Город: Витебск

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