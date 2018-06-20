В Дубровенском районе легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой

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В Дубровенском районе рано утром 20 июня произошло страшное смертельное ДТП: легковушка «Пежо» лоб в лоб столкнулась с фурой «ДАФ».

Фото Следственного комитета

Авария случилась в 5:50 на автодороге М1 Брест-Москва возле деревни Лобаны.

По предварительной информации, 41-летний водитель «Пежо» выехал на встречную полосу. Он погиб на месте. Его мать 1950 года рождения, ехавшая в легковушке в качестве пассажира, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Водитель фуры, житель Лиды, в аварии не пострадал.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова на своей странице в Фейсбуке.

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Тэги: ДТП Персона: Светлана Сахарова Город: Дубровно

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