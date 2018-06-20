Обвиняемый в убийстве одногруппницы подросток заключен под стражу

/ Происшествия
Просмотров: 478 Комментариев: 0

Несовершеннолетнему жителю Кировского района предъявлено обвинение в убийстве (ст.139 Уголовного кодекса) 19-летней одногруппницы. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета

29 мая девушка приехала домой из Жиличского сельскохозяйственного колледжа. По пути от автобусной остановки к дому она встретила одногруппника. Между ними произошла ссора, в результате которой несовершеннолетний парень нанес потерпевшей телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Впоследствии фигурант спрятал тело в кустарники вблизи его приусадебного участка. Там тело пролежало до обнаружения 6 июня. При этом обвиняемый завладел телефоном убитой, который в дальнейшем выбросил в реку, и денежными средствами.

В отношении обвиняемого назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: убийство Следственный комитет Город: Кировск

Другие материалы на эту тему:

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Изнасиловал, убил, тело спрятал в диван. Расследуется гибель 20-летней минчанки

Изнасиловал, убил, тело спрятал в диван. Расследуется гибель 20-летней минчанки

Женщину осудили на 15 лет за выброшенного в туалет младенца

Женщину осудили на 15 лет за выброшенного в туалет младенца

Кома в роддоме. Виноваты ли врачи?

Кома в роддоме. Виноваты ли врачи?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте