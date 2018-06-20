«Сбербанк»: ускорение кредитования в Беларуси создает риски для стабильности рубля

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В Беларуси продолжает ускоряться кредитование, что создает риски для стабильности курса белорусского рубля. Такой вывод приводится в новом экономическом обзоре, который подготовил Центр макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

По итогам мая кредитный портфель белорусских банков вырос на 12,9% в годовом выражении и на 3,1% за месяц. При этом быстрее всего растет сегмент физических лиц, который завершил апрель с результатом 32,3% в годовом выражении, пишет БелаПАН.

«Население активно берет кредиты благодаря росту доходов, восстановлению потребления, снижению ставок и действию эффекта отложенного спроса. Кроме того, с 1 июня банки при выдаче займа обязаны проверять уровень долговой нагрузки клиента. На выплаты по кредитам должно направляться не более 40% дохода (с некоторыми исключениями.). Вероятно, перед ужесточением требований население повысило активность на кредитном рынке», — полагают аналитики российского «Сбербанка».

Кредитование юридических лиц также ускорилось в апреле. Рост портфеля частного сектора (кредиты госпредприятиям учитываются отдельно) составил 10,9% в годовом выражении. В разрезе секторов экономики основной прирост задолженности показали предприятия оптовой и розничной торговли. Как указывают аналитики, основной фактор поддержки — восстановление внутреннего спроса на волне роста зарплат и кредитования.

«Постепенное восстановление кредитования, безусловно, положительная тенденция. Однако этому процессу сопутствуют и определенные риски. Доля импорта в потреблении белорусов остается относительно высокой — около 55% в группе непродовольственных товаров. Ускорение кредитования, в свою очередь, существенно усиливает спрос на импортную продукцию. В условиях снижения чистой продажи валюты населением (снижение на 32% в годовом выражении в апреле), которая раньше оказывала значительную поддержку курсу, давление на белорусский рубль может возрасти», — полагают в российском «Сбербанке».

Инфляция в мае обновила исторический минимум, достигнув отметки 4,4% в годовом выражении. Ключевым фактором замедления стала инфляция продуктов питания (2,9% в годовом выражении), рост цен на непродовольственные товары несколько ускорился, но все еще оставался низким: 2,7% в годовом выражении. В терминах месяц к месяцу в мае отмечена дефляция 0,3%, которая после очистки от сезонности становится, по оценкам экспертов, не такой значительной (0,1%). «Мы ожидаем некоторого ускорения роста цен на волне восстановления внутреннего спроса», — делают вывод аналитики «Сбербанка».

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Тэги: Сбербанк кредитование курс рубля

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