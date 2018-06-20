МАРТ хочет демонополизировать сферу электроэнергии

На общественное обсуждение вынесен закопопроект «О естественных монополиях», в котором предлагается разделить сферу по передаче и распределению электрической энергии на более мелкие.

Поправки в действующий закон подготовило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (опубликованы здесь ).

Предлагается, в частности, разделить передачу, распределение и оперативно-диспетчерское управление электроэнергии. Аналогичная структура внедрена в ЕАЭС. Реформа белорусской сферы электроэнергии необходима для формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, отмечают в пресс-службе МАРТ.

МАРТ добивается повышения прозрачности деятельности субъектов естественных монополий. Предлагается обязать такие компании публиковать на своем сайте информацию о результатах своей деятельности, стоимости услуг, порядке их оказания.

Поправки предполагают публичность процесса регулирования монополий. Предлагается наделить МАРТ правом проводить публичные слушания при установлении или изменении тарифов на услуги естественных монополий.

МАРТ хочет разрабатывать специальные инструкции, которые будут определять критерии и периодичность изменения тарифов на услуги монополистов.

Выносимый на общественное обсуждение проект Закона также будет рассмотрен на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при МАРТ.

