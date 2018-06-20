Биржа: доллар подешевел на копейку, евро — еще больше

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После двух дней роста на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 20 июня доллар и евро ощутимо потеряли в стоимости. Американская валюта подешевела ровно на копейку, европейская — еще больше.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0130 рубля (0,56%) и составил 2,3197 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0100 рубля (0,50%) и составил 2,0052 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0079 рубля (0,25%) и составил 3,1516 белорусского рубля за 100 российских.

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Тэги: Белорусская валютно-фондовая биржа курсы валют

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