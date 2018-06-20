Стали известны соперники минского «Динамо» и «Шахтера» в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы

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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) 20 июня состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии выступление в турнире начнут два белорусских клуба: минское «Динамо» и солигорский «Шахтер».

По итогам жеребьевки соперником «Динамо» в 1-м квалификационном раунде будет ирландский «Дерри Сити», а «Шахтер» сыграет с валлийским «Коннас-Ки».

Первые матчи состоятся 12 июля, ответные — 19 июля. Оба белорусских клуба начнут противостояние на выезде.

В Лиге Европы также выступит действующий обладатель Кубка Беларуси брестское «Динамо» — оно начнет выступление со 2-го квалификационного раунда, жеребьевка которого также пройдет 20 июня.

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Тэги: Лига Европы ФК Динамо-Минск ФК Шахтер

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