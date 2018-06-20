«Беларуськалий» получит кредит на 100 млн евро от российского банка

ПАО «Совкомбанк» предоставит невозобновляемую кредитную линию ОАО «Беларуськалий» на 100 млн евро на 4 года.

Кредит пойдет на финансирование текущей деятельности «Беларуськалия», включая приобретение основных средств (ремонт и модернизацию) и строительно-монтажные работы, сообщили в банке.

В российском банке отмечают, что заключение соглашения положит начало «плодотворному взаимодействию с одним из ключевых клиентов».

Ранее сообщалось, что «Беларуськалий» и белорусско-китайское предприятие «Белкалий-Мигао» построят завод по производству минеральных удобрений нитрата калия в Любанском районе на промышленной площадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий».

Планируется, что завод будет построен в 2018-2019 годах, его мощность составит 160 тысяч тонн нитрата калия в год. Запуск нового предприятия позволит создать в регионе до 130 новых рабочих мест.