Госпогранкомитет: во время ЧМ по футболу мигранты пытаются пересекать границу под видом болельщиков

Во время проходящего в России чемпионата мира по футболу ситуация на белорусской границе напряженная, но контролируемая. Об этом 20 июня на пресс-конференции в Минске заявил заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Алексей Сытенков.

По его словам, ежедневно пограничники задерживают людей, которые под видом болельщиков пытаются пересечь границу с целью дальнейшего следования в страны Евросоюза.