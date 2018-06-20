Госпогранкомитет: во время ЧМ по футболу мигранты пытаются пересекать границу под видом болельщиков
Во время проходящего в России чемпионата мира по футболу ситуация на белорусской границе напряженная, но контролируемая. Об этом 20 июня на пресс-конференции в Минске заявил заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Алексей Сытенков.
По его словам, ежедневно пограничники задерживают людей, которые под видом болельщиков пытаются пересечь границу с целью дальнейшего следования в страны Евросоюза.
«Буквально сегодня ночью на сморгонском участке задержаны четыре гражданина Марокко. Вчера тоже — Марокко, позавчера — опять Марокко. До этого на польском направлении границы задерживали граждан Пакистана. И все они большие любители футбола. Начинаешь с ними работать, выясняется, что не каждый даже знает, что такое мяч», — цитирует Сытенкова агентство
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