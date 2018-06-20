Минчанин торговал на рынке пневматикой и ножами. Милиция изъяла товар

/ Общество
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Милиция изъяла у торговавшего на рынке минчанина пневматическое оружие и ножи, передает БелаПАН.

19 июня в РУВД поступило сообщение от гражданина о том, что в торговой палатке на рынке мужчина продает ножи и оружие. Сотрудники милиции пресекли незаконную реализацию. У 28-летнего минчанина было изъято 17 газовых баллончиков, пневматическая винтовка и пистолет, а также 12 ножей, рассказала официальный представитель Центрального РУВД столицы Елена Свиридова.

Изъятые у молодого человека ножи были отправлены на экспертизу.

«Представленные на исследование 10 ножей изготовлены заводским способом и являются холодным оружием колюще-режущего действия», — сделали выводы эксперты.

В отношении минчанина возбудили дело по ч. 2 ст. 296 УК (незаконные действия в отношении холодного оружия). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

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Тэги: милиция пневматика ножи холодное оружие Персона: Елена Свиридова Город: Минск

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