Государства в Байнете станет больше
Комиссия при Совбезе Беларуси обсудила направления работы госорганов в Интернете.
На заседании межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совбезе Беларуси говорили о работе госструктур и научно-экспертного сообщества в информационном пространстве, в том числе в Байнете, передает
Участники поддержали усилия по обеспечению стабильной работы «критически важных объектов информатизации в отраслях экономики, системах жизнеобеспечения, социальной сфере и др.»
В качестве ориентира в Беларуси будут использовать Глобальный индекс кибербезопасности от ITU. Сейчас наша страна занимает
Рекомендовано принять меры по внесению изменений и дополнений в некоторые акты законодательства, регулирующие правоотношения в информационной сфере.
Также комиссия решила организовать разработку концепции информационной безопасности Беларуси.
Напомним, комиссия недавно оказалась в центре скандала. Неизвестные хакеры взломали аккаунт Следственного комитета Беларуси и разместили сообщение о якобы выходе представителей СК из межведомственной структуры при Совбезе.
В состав комиссии входят представители Совбеза, Администрации президента, силовых структур, МИДа, Мининформа, Минсвязи, Палаты представителей, ПВТ и главы некоторых госСМИ.
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