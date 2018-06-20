Государства в Байнете станет больше

Комиссия при Совбезе Беларуси обсудила направления работы госорганов в Интернете.

На заседании межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совбезе Беларуси говорили о работе госструктур и научно-экспертного сообщества в информационном пространстве, в том числе в Байнете, передает БелТА .

Участники поддержали усилия по обеспечению стабильной работы «критически важных объектов информатизации в отраслях экономики, системах жизнеобеспечения, социальной сфере и др.»

В качестве ориентира в Беларуси будут использовать Глобальный индекс кибербезопасности от ITU. Сейчас наша страна занимает 39 место . Для сравнения, у России 10 место, у Польши — 33-е, у Литвы — 57-е , у Латвии — 21-е, у Украины — 59-е.

Рекомендовано принять меры по внесению изменений и дополнений в некоторые акты законодательства, регулирующие правоотношения в информационной сфере.

Также комиссия решила организовать разработку концепции информационной безопасности Беларуси.

Напомним, комиссия недавно оказалась в центре скандала. Неизвестные хакеры взломали аккаунт Следственного комитета Беларуси и разместили сообщение о якобы выходе представителей СК из межведомственной структуры при Совбезе.

В состав комиссии входят представители Совбеза, Администрации президента, силовых структур, МИДа, Мининформа, Минсвязи, Палаты представителей, ПВТ и главы некоторых госСМИ.