velcom подготовил обновленный стадион «Динамо» к сверхнагрузкам

Обновленный стадион «Динамо» в Минске стал самым крупным спортивным комплексом, где velcom подготовил связь к сверхнагрузкам. Специалисты телеком-оператора впервые в Беларуси использовали рекордное количество оборудования для организации связи внутри одного сооружения. Инновационное решение обеспечит спортсменов и болельщиков качественной мобильной связью velcom даже в моменты пиковых нагрузок.

Проекты по обеспечению связью крупных спортивных объектов рассчитаны на существенное потребление мобильного трафика, создающее экстремальные нагрузки на сеть.

Одновременно на стадионе «Динамо» будет находиться количество людей, сопоставимое с населением таких городов, как Пружаны или Марьина Горка, но при этом на гораздо меньшей территории. Для организации связи на стадионе специалисты телеком-оператора использовали 32 специальные стадионные антенны, расположенные под куполом стадиона, и более 260 дополнительных внутренних антенн в помещениях.

«Оборудование в комплексе установлено таким образом, чтобы каждый из участков стадиона был обеспечен качественной связью. Инновационное решение предусматривает такую конфигурацию мобильной сети, которая позволит каждому зрителю Евроигр поделиться достижениями атлетов и яркими впечатлениями прямо с трибун крупнейшего спортивного сооружения Беларуси», — подчеркнул начальник управления планирования радио и транспортной сети компании velcom Сергей Барамыкин.

В системе функционируют сразу все используемые на данный момент оператором стандарты связи (UMTS и GSM), чтобы обеспечить высокую пропускную способность для абонентов. Оборудование также способно поддерживать технологию LTE и в случае получения компанией необходимых разрешений сможет обеспечить абонентов 4G-связью.

При этом на случай непредвиденных обстоятельств на объекте предусмотрено резервирование работы оборудования — благодаря проложенной кольцевой волоконно-оптической линии связи и организации двух независимых выходов в город. Подобное решение применяется при обеспечении связи в дата-центре velcom и других стратегических объектах.

Прошедший капитальную реконструкцию стадион станет центральной ареной II Европейских игр 2019 года, официальным оператором связи которых выступает velcom. Обновленный «Динамо» может вместить более 22 тысяч зрителей. Прежний рекорд был связан с «Минск-Ареной» вместимостью до 15 тысяч человек, где velcom в 2017 году впервые реализовал схожее решение.