Стали известны подробности травмирования ребенка гаражными воротами в Ивацевичах

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Следователи брестского региона сообщили некоторые подробности травмирования в Ивацевичах восьмилетней девочки.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, происшествие произошло накануне примерно в половине девятого вечера.

Ребенок во дворе частного дома, где живет с родителями, зашла в гараж, оборудованный электрическими роллетными воротами, и нажала на пульте управления кнопку закрытия ворот.

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Когда девочка проходила под опускающимся роллетом, она споткнулась и упала лицом вниз. Ворота опустились на школьницу, и самостоятельно выбраться из-под них она не смогла. Это увидела мать девочки и освободила ее.

Школьница была госпитализирована в реанимацию Ивацевичской ЦРБ. На данное время она переведена из реанимации, угрозы ее жизни нет.

По данному факту проводится проверка.

По информации следователей, семья характеризуется положительно.

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Тэги: детский травматизм дети Персона: Дмитрий Иванюк Город: Ивацевичи

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