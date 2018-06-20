Стали известны подробности травмирования ребенка гаражными воротами в Ивацевичах

Следователи брестского региона сообщили некоторые подробности травмирования в Ивацевичах восьмилетней девочки.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, происшествие произошло накануне примерно в половине девятого вечера.

Ребенок во дворе частного дома, где живет с родителями, зашла в гараж, оборудованный электрическими роллетными воротами, и нажала на пульте управления кнопку закрытия ворот.

Когда девочка проходила под опускающимся роллетом, она споткнулась и упала лицом вниз. Ворота опустились на школьницу, и самостоятельно выбраться из-под них она не смогла. Это увидела мать девочки и освободила ее.

Школьница была госпитализирована в реанимацию Ивацевичской ЦРБ. На данное время она переведена из реанимации, угрозы ее жизни нет.

По данному факту проводится проверка.

По информации следователей, семья характеризуется положительно.