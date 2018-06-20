Чемпионат мира по вертолетному спорту пройдет в Минске

Чемпионат мира по вертолетному спорту пройдет с 23 по 29 июля на минском аэродроме Боровая.

В Минск прилетят сборные Германии, Австрии, Великобритании, Польши, России и Украины. Также выступят авиаторы из Бельгии, Китая и Нигерии. Всего будет представлено 12 стран.

Беларусь выставит семь экипажей. В частности, на вертолете Ми-2 выступят в тандеме пилот Алексей Мочанский и оператор Антон Данченко. Также в чемпионате примут участие глава Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС) Александр Центер вместе с напарником Владимиром Стриенком.

Впервые на чемпионате мира определят победителей среди женских команд. Свои экипажи из девушек-авиаторов выставит и белорусская сборная.

Команды будут выступать на вертолетах Robinson R-44 и Ми-2. Британцы будут соревноваться на маленьком R-22.

Экипажи будут соревноваться в развозке грузов, навигации, параллельном полете на точность и командной эстафете. Не обойдется и без фирменной дисциплины — слалома, когда с парящего вертолета нужно спустить на канате ведро, наполнить его водой из бочки и направить в ворота.

Кроме того, в рамках чемпионата мира пройдут вертолетные гонки. Победителей определят в формате турнира «на выбывание»: после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам.

Кроме того, в Минске с 28 по 29 июля пройдет ежегодный авиационный фестиваль #Пронебо. Зрителям покажут различные летательные аппараты: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты. Вход на чемпионат и фестиваль — свободный.

Фестиваль и мировой чемпионат станут последними авиационным мероприятиями, которые пройдут на аэродроме Боровая перед его закрытием.