Чемпионат мира по вертолетному спорту пройдет в Минске

/ Спорт
Просмотров: 82 Комментариев: 0

Чемпионат мира по вертолетному спорту пройдет с 23 по 29 июля на минском аэродроме Боровая.

В Минск прилетят сборные Германии, Австрии, Великобритании, Польши, России и Украины. Также выступят авиаторы из Бельгии, Китая и Нигерии. Всего будет представлено 12 стран.

Беларусь выставит семь экипажей. В частности, на вертолете Ми-2 выступят в тандеме пилот Алексей Мочанский и оператор Антон Данченко. Также в чемпионате примут участие глава Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС) Александр Центер вместе с напарником Владимиром Стриенком.

Впервые на чемпионате мира определят победителей среди женских команд. Свои экипажи из девушек-авиаторов выставит и белорусская сборная.

Команды будут выступать на вертолетах Robinson R-44 и Ми-2. Британцы будут соревноваться на маленьком R-22.

Экипажи будут соревноваться в развозке грузов, навигации, параллельном полете на точность и командной эстафете. Не обойдется и без фирменной дисциплины — слалома, когда с парящего вертолета нужно спустить на канате ведро, наполнить его водой из бочки и направить в ворота.

Кроме того, в рамках чемпионата мира пройдут вертолетные гонки. Победителей определят в формате турнира «на выбывание»: после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам.

Кроме того, в Минске с 28 по 29 июля пройдет ежегодный авиационный фестиваль #Пронебо. Зрителям покажут различные летательные аппараты: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты. Вход на чемпионат и фестиваль — свободный.

Фестиваль и мировой чемпионат станут последними авиационным мероприятиями, которые пройдут на аэродроме Боровая перед его закрытием.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: вертолетный спорт Персона: Алексей Мочанский Антон Данченко Александр Центер Владимир Стриенок Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Под Минском разбился спортивный вертолет с немецким пилотом

Под Минском разбился спортивный вертолет с немецким пилотом

На аэродроме Боровая под Минском разбился немецкий вертолет (видео)

На аэродроме Боровая под Минском разбился немецкий вертолет (видео)

Под Минском проходит Кубок СНГ по вертолетному спорту

Под Минском проходит Кубок СНГ по вертолетному спорту

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте