Стали известны соперники всех белорусских клубов в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы

Обладатель Кубка Беларуси брестское «Динамо» начнет выступление в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда, в котором сыграет с греческим «Атромитосом». Это стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась 20 июня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Первые матчи 2-го квалификационного раунда пройдут 26 июля, ответные — 2 августа. Брестское «Динамо» начнет противостояние с «Атромитосом» дома.

Как ранее сообщали Naviny.by, в Лиге Европы представлены еще два белорусских клуба: минское «Динамо» и солигорский «Шахтер». Они стартуют с 1-го квалификационного раунда.

Соперником минчан на этой стадии будет ирландский «Дерри Сити», а «Шахтер» сыграет с валлийским «Коннас-Ки».

Первые матчи 1-го квалификационного раунда состоятся 12 июля, ответные — 19 июля. Оба белорусских клуба начнут противостояние на выезде.

Напомним, 19 июня состоялась жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Лиги чемпионов, в которой Беларусь представит борисовский БАТЭ.

Борисовчане начнут борьбу со 2-го квалификационного раунда. Их соперником будет победитель пары 1-го квалификационного раунда ХИК (Финляндия) — «Викингур» (Фарерские острова). Первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛЧ пройдут 24/25 июля, ответные — 31 июля/1 августа. БАТЭ начнет противостояние домашней встречей.