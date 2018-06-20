Опубликован список домов, где в июле будет отключена горячая вода

Столичные ремонтники продолжают подготовительные работы к зимнему периоду. Стали известны адреса домов, где в июле будет отключена горячая вода.

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Планируется, что неудобства составят две недели. С полным списком июльских «счастливчиков» можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

На прошлой неделе представитель Министерства ЖКХ Геннадий Акстилович сообщил, что ведомство вместе с теплоснабжающими организациями анализирует нынешнее положение дел и рассматривает варианты возможности сокращения сроков отключения.

«На сегодня техническими нормативными документами предусмотрен срок отключения у потребителей горячего водоснабжения не более двух недель, — отмечали ранее в МЖКХ. — Эти нормативные документы позволяют отключать и на меньший период времени».

Официально же ведомство в ближайшей перспективе не планирует сокращать сроки отключения горячей воды в летний период.