Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты

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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что будет выдвигаться в президенты Украины.

Фото со страницы Юлии Тимошенко в соцсети

Как заявила она во время видеоконференции на своей странице в социальной сети, она идет на выборы для того, чтобы сделать возможным всенародный референдум, на котором будет принят новый общественный договор — новая Конституция страны.

«Надо демонополизировать власть, сделать ее, с одной стороны, сильнее по воплощению стратегий, а с другой — правильно сбалансированной, подконтрольной обществу. Это должна быть власть, которая соберет весь интеллект нации в один кулак и проведет Украину на высшие ступени мировой конкуренции», — заявила Тимошенко.

В начале июня сообщалось, что согласно результатам совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, президентский рейтинг Юлии Тимошенко составляет 13,3% — это первое место.

Вот как выглядит топ-8 потенциальных кандидатов:

  1. Юлия Тимошенко — 13,3%;
  2. Анатолий Гриценко (лидер партии «Гражданская позиция») — 9,4%;
  3. Юрий Бойко (сопредседатель партии «Оппозиционный блок») — 8,4%;
  4. Петр Порошенко (президент Украины) — 7,6%;
  5. Олег Ляшко (лидер Радикальной партии) — 7,4%;
  6. Святослав Вакарчук (фронтмен группы «Океан Ельзи» — 5,6%;
  7. Вадим Рабинович (лидер партии «За жизнь») — 5,6%;
  8. Владимир Зеленский (лидер партии «Слуга народа») — 5,5%.

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Тэги: Украина выборы президента Украины Персона: Юлия Тимошенко Анатолий Гриценко Юрий Бойко Петр Порошенко Олег Ляшко Святослав Вакарчук Вадим Рабинович Владимир Зеленский

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