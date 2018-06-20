Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что будет выдвигаться в президенты Украины.

Фото со страницы Юлии Тимошенко в соцсети

Как заявила она во время видеоконференции на своей странице в социальной сети, она идет на выборы для того, чтобы сделать возможным всенародный референдум, на котором будет принят новый общественный договор — новая Конституция страны.

«Надо демонополизировать власть, сделать ее, с одной стороны, сильнее по воплощению стратегий, а с другой — правильно сбалансированной, подконтрольной обществу. Это должна быть власть, которая соберет весь интеллект нации в один кулак и проведет Украину на высшие ступени мировой конкуренции», — заявила Тимошенко.

В начале июня сообщалось, что согласно результатам совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, президентский рейтинг Юлии Тимошенко составляет 13,3% — это первое место.

Вот как выглядит топ-8 потенциальных кандидатов: