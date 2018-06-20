Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что будет выдвигаться в президенты Украины.
Как заявила она во время видеоконференции на своей странице в социальной сети, она идет на выборы для того, чтобы сделать возможным всенародный референдум, на котором будет принят новый общественный договор — новая Конституция страны.
«Надо демонополизировать власть, сделать ее, с одной стороны, сильнее по воплощению стратегий, а с другой — правильно сбалансированной, подконтрольной обществу. Это должна быть власть, которая соберет весь интеллект нации в один кулак и проведет Украину на высшие ступени мировой конкуренции», — заявила Тимошенко.
В начале июня сообщалось, что согласно результатам совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, президентский рейтинг Юлии Тимошенко составляет 13,3% — это первое место.
Вот как выглядит топ-8 потенциальных кандидатов:
- Юлия Тимошенко — 13,3%;
- Анатолий Гриценко (лидер партии «Гражданская позиция») — 9,4%;
- Юрий Бойко (сопредседатель партии «Оппозиционный блок») — 8,4%;
- Петр Порошенко (президент Украины) — 7,6%;
- Олег Ляшко (лидер Радикальной партии) — 7,4%;
- Святослав Вакарчук (фронтмен группы «Океан Ельзи» — 5,6%;
- Вадим Рабинович (лидер партии «За жизнь») — 5,6%;
- Владимир Зеленский (лидер партии «Слуга народа») — 5,5%.
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