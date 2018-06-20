На Беларусь прольется дождь из евро: ЕБРР пообещал много денег

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассчитывает на рост своих инвестиций в белорусскую экономику в ближайшие годы, заявил ведущий банкир представительства ЕБРР в Беларуси Юрий Сериков 20 июня в Минске на организованном банком «Мебельном форуме».

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«Девяносто процентов нашей работы в Беларуси связано именно с поддержкой частного сектора. За годы работы в стране (с 1992 года. — БелаПАН.) мы инвестировали уже порядка 2 млрд евро и рассчитываем, что еще 1 млрд сделаем гораздо быстрее, чем в предыдущие годы», — отметил Сериков.

По его словам, в 2017 году ЕБРР реализовал в стране 14 проектов на 163 млн евро. Пик инвестиций банка пришелся на 2011—2014 годы, что связано с вложением средств в модернизацию деревообрабатывающей отрасли, затем последовал спад инвестирования. Однако с 2016 года вновь наблюдается рост.

«Основной нашей целью в Беларуси является поддержка рыночной экономики. Однако мы выступаем за общее улучшение качества жизни населения, поэтому активно поддерживаем муниципальные проекты. В частности в Беларуси мы поддерживаем водный сектор, помогаем строить дороги и проводить канализацию», — пояснил Сериков.

Многие проекты банка связаны с ресурсо- и энергосбережением. «Во всех наших проектах обязательно должен быть «зеленый» компонент. И наша цель — до 2020 года порядка 40% проектов, куда мы будем вкладывать средства, должны быть связаны с зеленой экономикой», — добавил он.

Как напомнил Сериков, страновой стратегией ЕБРР до 2020 года в качестве целевой определена поддержка частного сектора и инфраструктурных проектов. «За годы работы в Беларуси у нас сформировалась еще одна цель, которую мы не описали. Мы предоставляем консультационные услуги и организуем проекты с банками-партнерами, поскольку наш мандат предполагает как поддержку экономики напрямую, так и через банковский сектор», — уточнил ведущий банкир.

По его словам, ЕБРР готов к вхождению на оговоренный срок в капитал белорусских компаний с годовым оборотом не менее 10 млн долларов. Предлагается также кредитование для инвестпроектов с нуля и действующего бизнеса. В 2018 году впервые ЕБРР получил возможность предоставления кредитов в белорусских рублях, заключил Сериков.

Как сообщалось, 4—8 июня Беларусь посетил вице-президент ЕБРР Алан Пию. «Мы наращиваем наши усилия в Беларуси. Не могу сказать, какого объема деятельности ЕБРР к концу года мы добьемся, но я уверен, что в нынешнем году эта сумма будет больше, чем в прошлом», — сказал Пию на брифинге.