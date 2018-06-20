В Иваново погиб рабочий — его засыпало землей

59-летний рабочий погиб днем в среду, 20 июня, во время выполнении земляных работ в Иваново (Брестская область).

По информации официального представителя УСК по брестскому региону Дмитрия Иванюка, мужчина выполнял работы на территории одной из школ.

После того, как экскаватор выкопал траншею под канализацию, работник залез в нее, чтобы очистить от осыпавшегося песка. В какой-то момент произошло осыпание грунта — мужчину засыпало.

Прибывшие по вызову медики, констатировали смерть рабочего.

Ранее сообщалось, что в Витебске при проведении земляных работ в траншее засыпало двух рабочих, один из которых погиб, а в Гродненском районе мужчина погиб при копании колодца.