В Украине будут переименованы две области

Украинские власти продолжают процесс декоммунизации страны. В среду Комитет Верховной рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименование двух областей.

Фото с сайта nikopolnews.net

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях.

Таким образом на заседание народных депутатов будет вынесен вопрос переименования Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую — в Кропивницкую.

Судя по тому, как легко в Раде принимались решения о предыдущих переименованиях, можно с уверенностью говорить: новшества — это лишь вопрос самого ближайшего времени.