Марадоне уже нашли замену

Недолго оставалось без хозяина место главного тренера клуба из Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Фуджейры», которое еще весной занимал Диего Марадона.

Фото с сайта УЕФА

Вакантным эта должность стала после ухода прославленного в прошлом аргентинского футболиста. Чемпион мира 1986 года 22 мая в Абу-Даби был официально представлен на специально созванной пресс-конференции в качестве председателя правления ФК «Динамо-Брест».

По информации «СЭ» , вместо Марадоны с «Аль-Фуджейрой» теперь будет работать известный чешский специалист Иван Гашек.

Напомним, в настоящее время глава брестского клуба находится в России, где проходит чемпионат мира по футболу.