На военном параде в Минске ожидаются роботы

На военном параде 3 июля, который пройдет в честь официального Дня независимости, будет представлен ряд новинок отечественного ВПК.

Противотанковый ракетный комплекс «Богомол»

Как сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Владимир Лавренюк, среди новинок — перспективный самоходный роботизированный противотанковый ракетный комплекс «Богомол», созданный специалистами ООО «БСВТ — новые технологии». Комплекс будет представлен в двух вариантах вооружения: с противотанковыми управляемыми ракетами и с авиационным четырехствольным пулеметом ГШГ-7,62 в варианте «Кентавр».

«Сегодня разработками подобных систем занимаются высокотехнологичные страны», — отметил Владимир Лавренюк.

Комплекс создан на базе самоходного дистанционного управляемого гусеничного мини-шасси, способного передвигаться по пересеченной местности. СРПТК «Богомол» состоит из самоходной роботизированной боевой машины и автоматизированного рабочего места оператора, управляющего работой роботизированной боевой машины по беспроводному каналу связи.



Перспективный роботизированный комплекс «Богомол» впервые был показан на Milex-2017. Изначально он конструировался как небольшой, высокомобильный и малозаметный дрон. Для этого был оснащен гибридной силовой установкой — дизельным двигателем и электрогенератором. Электротяга позволяет машине действовать бесшумно достаточно продолжительное время и при этом оставаться «холодной» в тепловом диапазоне. Полная снаряженная масса с запасом топлива на 100 км пробега и 24 часа непрерывной работы составляет не более 800 кг.

Как отмечают разработчики, мощность и эффективность работы электромотора во многом зависит от схемы подключения к нему разгонных контроллеров. Сейчас на «Богомоле» установлено второе поколение таких датчиков с возможностью их интеллектуального программирования в зависимости от нагрузок.

Одна из особенностей робота — развязанные бортовые передачи. Благодаря этому машина может пускать гусеницы в разные стороны, как это делает российский танк Т-90, и таким образом разворачиваться на месте.