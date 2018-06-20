Бывшему замглавврача Минской областной детской больницы инкриминируется 24 эпизода получения взяток

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Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного врача по строительству и технике Минской областной детской клинической больницы, обвиняемого в неоднократном получении взяток.

Как сообщил БелаПАН заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью областной прокуратуры Игорь Бычко, в ходе проведения предварительного расследования установлено, что обвиняемый с мая 2015 года по декабрь 2017-го получал в качестве взяток от индивидуальных предпринимателей денежные средства за привлечение их в качестве подрядчиков для текущего ремонта на объектах медицинского учреждения.

Бывший минский чиновник-коррупционер вышел на свободу

«Незаконная деятельность 49-летнего руководителя носила систематический характер и была поставлена на широкую ногу, — отметил Игорь Бычко. — В ходе расследования уголовного дела установлено 24 эпизода получения взяток».

В соответствии с действующим законодательством при направлении уголовного дела в суд прокуратурой области к обвиняемому предъявлен иск о взыскании в пользу государства эквивалента неосновательно приобретенной выгоды при получении взяток на сумму свыше 46 тыс. рублей.

В случае признания судом вины фигуранта в многократном получении взяток ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на протяжении до 5 лет.

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Тэги: коррупция детская больница взятки Персона: Игорь Бычко

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  • Да медицина вся погрязла во взятках! Особенно онкологи... У них это за здрасьте... Без взяточки будут относиться как к быдлу, прошел такое. А перед тобой выбор, вроде как последняя надежда.... Вот и скребешь по карманом, что бы хоть как то помочь! Они просто мрази!