Бывшему замглавврача Минской областной детской больницы инкриминируется 24 эпизода получения взяток

Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного врача по строительству и технике Минской областной детской клинической больницы, обвиняемого в неоднократном получении взяток.

Как сообщил БелаПАН заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью областной прокуратуры Игорь Бычко, в ходе проведения предварительного расследования установлено, что обвиняемый с мая 2015 года по декабрь 2017-го получал в качестве взяток от индивидуальных предпринимателей денежные средства за привлечение их в качестве подрядчиков для текущего ремонта на объектах медицинского учреждения.

«Незаконная деятельность 49-летнего руководителя носила систематический характер и была поставлена на широкую ногу, — отметил Игорь Бычко. — В ходе расследования уголовного дела установлено 24 эпизода получения взяток».

В соответствии с действующим законодательством при направлении уголовного дела в суд прокуратурой области к обвиняемому предъявлен иск о взыскании в пользу государства эквивалента неосновательно приобретенной выгоды при получении взяток на сумму свыше 46 тыс. рублей.

В случае признания судом вины фигуранта в многократном получении взяток ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на протяжении до 5 лет.