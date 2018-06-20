На ЦТ по биологии не обошлось без удалений

В среду, 20 июня, белорусские абитуриенты проходили очередное испытание — централизованное тестирование по биологии. Изначально на него зарегистрировался 27001 человек, однако не все решили проверить свои знания по данной дисциплине.

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По словам руководителя Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, не явились на ЦТ 1 242 человека (4,6%), пишет БЕЛТА .

Директор РИКЗ сообщил, что один абитуриент за пользование мобильным телефоном был удален со сдачи ЦТ. Нарушение произошло в Могилевской области.

Напомним, ЦТ проходит с 12 июня по 2 июля. Юношам и девушкам еще предстоит сдать:

22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

24 июня — химия;

26 июня — физика;

28 июня — история Беларуси;

30 июня — география;

2 июля — всемирная история новейшего времени.

Для тех абитуриентов, кто не сможет сдать ЦТ в основное время, определены дополнительные дни:

6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история.

6 и 8 июля — белорусский и русский языки.

Эти сроки не коснутся абитуриентов, которых удалили за нарушение правил сдачи ЦТ.

Ранее Минобразования определило сроки проведения в Беларуси в 2018 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Прием документов в вузы на бюджетное и платное отделения будет осуществляться с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря документы могут подавать поступающие на заочные отделения вузов сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.