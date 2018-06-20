Открытие стадиона «Динамо» покажут по ТВ

В четверг, 21 июня, состоится торжественное открытие реконструированного минского стадиона «Динамо».

Торжественная церемония и мероприятия, которые пройдут в этот день на главной спортивной арене страны, будут показаны в эфире телеканала «Беларусь 5».

Именно с этим связан перенос на «Беларусь 2» вечерних поединков (в 18:00 и 21:00) чемпионата мира по футболу.

Билеты на торжества не продавались — попасть на стадион можно сугубо по пригласительным, которые распространяет Мингорисполком.

Кроме самой церемонии открытия в этот день пройдут Музыкально-спортивное представление «Здравствую, стадион», легкоатлетическая эстафета и товарищеский футбольный поединок между сборной клубов и командой «Динамо» (Минск, Брест).

В пригласительных указано, что проход на трибуны будет возможен с 17:00 до 18:00 (начало футбольного матча ожидается в 19:30, а церемония открытия — в 19:00).

Не исключено, что такая разбежка по времени связано с тем, что открывать арену должен приехать Александр Лукашенко.