Приговор по коррупционному делу бывших чиновников ФСЗН и Нацбанка вступил в законную силу

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Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила без изменения приговор суда Ленинского района столицы по уголовному делу по обвинению бывших должностных лиц Фонда социальной защиты населения и Национального банка в совершении ряда коррупционных преступлений, а апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников — без удовлетворения. Об этом сообщили в Мингорсуде.

Апелляционное определение было вынесено 19 июня.

Приговор суда Ленинского района по данному делу вступил в законную силу.

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Тэги: коррупция Найцбанк ФСЗН Город: Минск

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