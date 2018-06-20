Приговор по коррупционному делу бывших чиновников ФСЗН и Нацбанка вступил в законную силу

Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила без изменения приговор суда Ленинского района столицы по уголовному делу по обвинению бывших должностных лиц Фонда социальной защиты населения и Национального банка в совершении ряда коррупционных преступлений, а апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников — без удовлетворения. Об этом сообщили в Мингорсуде.

Апелляционное определение было вынесено 19 июня.

Приговор суда Ленинского района по данному делу вступил в законную силу.