КГК: Задержанный блогер Манько построил финансовую пирамиду

Мозырские правоохранители пресекли незаконную деятельность финансовой пирамиды.

Как сообщает Комитет госконтроля, житель Калинковичей, известный по своей блогерской деятельности на видеохостинге YouTube, в 2015 году вместе с несколькими гражданами Беларуси и России организовал деятельность незарегистрированной социальной финансовой сети «Элеврус».

Речь идет о блогере Виталии Манько, который 4 июня был задержан сотрудниками УДФР КГК и водворен в ИВС, затем — в СИЗО. В доме блогера прошел обыск, сотрудники УДФР изъяли компьютеры, телефоны, носители информации, пишет БелаПАН .

«Они ворвались к нам, перелезли через забор, я успела закрыть дверь. Они угрожали вызвать МЧС и взломать дверь», — рассказывала БелаПАН в тот день жена задержанного, Валентина Манько.

В семье воспитывается шесть детей, младшему два месяца.

Блогер часто критиковал на своем канале в YouTube действия местных властей, в том числе налоговиков.

По информации КГК, организаторы финансовой пирамиды вводили в заблуждение граждан, убеждая их в перспективности вложения денежных средств (в том числе электронных денег) и обещая вкладчикам гарантированный высокий доход (до 365% годовых) на протяжении длительного времени. Большинство участников «Элевруса» не только вкладывали в пирамиду свои деньги, но и активно привлекали других граждан, так как от этого зависел размер их дохода.

Руководители финансовой сети разработали систему вознаграждения участников за привлечение вкладчиков, для активной рекламы задействовали социальные сети и видеохостинг YouTube. Глава «Элевруса» проводил немало встреч с действующими и потенциальными участниками финансовой пирамиды (информационные презентации проходили в Минске, Молодечно, Бресте, Пинске, Барановичах, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других городах). В своих выступлениях он делал акцент на благих намерениях (якобы это фонд взаимопомощи, создан для оказания поддержки детям, пенсионерам), а также обещал, что вклады будут инвестироваться в различные проекты, которые должны приносить дополнительный доход в перспективе.

«О том, что доход вкладчиков формируется только за счет привлечения денежных средств от новых людей, организаторы и менеджеры финансовой сети, безусловно, умалчивали. Деньги вкладчиков переводились на счета, открытые в белорусских банках на менеджеров «Элевруса» (так называемых хранителей), которые в свою очередь перераспределяли средства согласно установленным правилам участия», — информирует ведомство.

В результате преступной деятельности организатор и активные члены финансовой сети получили доход в размере более 400 тыс. рублей.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).