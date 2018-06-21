21 июня на чемпионате мира по футболу состоятся три матча
21 июня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, состоятся три матча второго тура группового этапа.
Игровая программа дня откроется встречей в группе С между Данией и Австралией, которая начнется в 15:00 в Самаре.
В 18:00 в Екатеринбурге стартует еще один матч этой группы Франция — Перу.
В 21:00 в Нижнем Новгороде начнется игра группы D между Аргентиной и Хорватией.
Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.
Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.
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