21 июня на чемпионате мира по футболу состоятся три матча

21 июня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, состоятся три матча второго тура группового этапа.

Игровая программа дня откроется встречей в группе С между Данией и Австралией, которая начнется в 15:00 в Самаре.

В 18:00 в Екатеринбурге стартует еще один матч этой группы Франция — Перу.

В 21:00 в Нижнем Новгороде начнется игра группы D между Аргентиной и Хорватией.

Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.

Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.