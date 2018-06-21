На пожаре в Берестовицком районе погибли два человека

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Два человека погибли на пожаре в деревне Третьяки Берестовицкого района, который произошел ранним утром 21 июня.

В результате возгорания в доме, используемом как дачный, была уничтожена кровля, перекрытие, имущество. Личности погибших и причина пожара устанавливаются, сообщает МЧС.

В суточных сводках есть также информация о загорании двух кормоуборочных комбайнов. Вечером 20 июня при движении по дороге общего пользования возле деревни Жуковщина Дятловского района загорелся комбайн КВК-800 «Полесье». Повреждено оборудование моторного отсека, передние колеса. Предполагаемая причина загорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Днем 20 июня загорелся комбайн такой же марки на поле возле деревни Пожарище Бешенковичского района. Повреждены моторный отсек, кабина и колеса. Причина пожара устанавливается, пишет БелаПАН.

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