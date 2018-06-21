Фотофакт. В Витебске установили памятник белорусу, который считается самым высоким человеком в мире

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20 июня в Витебске установили памятник Федору Махнову. По одной из версий, этот человек был и остается самым высоким из когда-либо живших либо живущих на Земле.

Федор Махнов — уроженец Витебской губернии. По разным данным его рост составлял от 254 до 285 сантиметров.

Махнов родился 6 (18) июня 1878 года в бедной крестьянской семье на хуторе, неподалеку от деревни Костюки. Уже в юности Федор вымахал до 2,5 метров. Длина стопы его равнялась 51 см, длина ладони — 31 см. При этом весил он 182 кг и был чрезвычайно крепок физически.

Умер Федор Махнов 28 августа (10 сентября) 1912 года в возрасте 34 лет, предположительно, от заболевания легких.

Скульптура, автором которой является Иван Казак, выполнена в натуральную величину. Ее высота составляет 312 сантиметров – взят рост Махнова в 285 сантиметров, еще 27 сантиметров прибавил цилиндр, сообщают «Народные новости Витебска».

 

Фото «Народные новости Витебска»

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Тэги: скульптура памятник Персона: Иван Казак Федор Махнов Город: Витебск

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  • я про федора махнова ранее слышал от старых людей и восхищался нашими предками\ очень рад за ивана казака