Лукашенко поздравил Собянина с 60-летием

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Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина.

«Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к делу Вы вносите большой вклад в развитие экономического потенциала Москвы, улучшение качества жизни жителей российской столицы и повышение уровня их социального благополучия», — отметил в поздравлении Лукашенко.