Лукашенко поздравил Собянина с 60-летием

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Фото БЕЛТА

Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина.

«Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к делу Вы вносите большой вклад в развитие экономического потенциала Москвы, улучшение качества жизни жителей российской столицы и повышение уровня их социального благополучия», — отметил в поздравлении Лукашенко.

Он выразил уверенность, что плодотворная деятельность Сергея Собянина на государственном посту будет и впредь содействовать реализации совместных проектов и наращиванию сотрудничества с Беларусью, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

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Тэги: поздравления Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Сергей Собянин

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