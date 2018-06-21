В аэропорту «Минск» можно получить Tax Free

В Национальном аэропорту «Минск» открылся пункт по возврату Tax Free. Вернуть уплаченный в Беларуси при покупке товара налог можно будет в зоне работы магазинов системы Duty Free.

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По мнению администрации главной воздушной гавани страны, появление такой «точки» позволит упростить и сократить сроки возврата покупателям НДС.

Чек Tax Free — это документ, который выдают при покупке товара в иностранном государстве и по которому можно получить возврат уплаченного НДС. Налог на добавленную стоимость в разных странах, где действует система Tax Free, может составлять от 3 до 25%.

С 2013 года в Беларуси создана и функционирует система возврата НДС, оператором которой является РУП «Белтаможсервис». Сегодня свыше 400 магазинов страны предоставляют возможность приобретения иностранцам товаров по системе Tax Free.