Верховный суд признал женщину виновной в убийстве, по которому ее оправдал Витебский облсуд

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«Принципиальная позиция государственного обвинителя способствовала постановлению законного и обоснованного приговора по делу об умышленном убийстве», — сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Верховный суд Беларуси

В информации, размещенной на сайте главного надзорного органа страны, говорится, что Верховным судом 30 мая «гражданка Т. осуждена за убийство по п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима».


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Витебский областной суд 8 декабря 2017 года оправдал обвиняемую за недоказанностью ее участия в совершении указанного преступления.

На основании апелляционного протеста государственного обвинителя судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 27 марта отменила необоснованный приговор областного суда и приняла уголовное дело к своему производству.

Верховный суд признал женщину виновной в совершении 9 февраля 2017 года у себя дома в Орше умышленного убийства «гражданина Г. с особой жестокостью путем нанесения ему фрагментом металлического предмета и иными твердыми тупыми предметами не менее 50 травмирующих воздействий». От полученных тяжких телесных повреждений, осложнившихся травматическим шоком с кровопотерей, смерть мужчины наступила на месте происшествия.

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