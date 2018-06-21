В Мексике грузовик влетел в палатки с едой — погибли семь человек

Не менее семи человек погибли в результате происшествия, произошедшего недалеко от города Тустла-Гутьеррес (штат Чьяпас, Мексика). Здесь грузовик врезался в палатки с едой и стоявшие на обочине автомобили.

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По данным местной полиции, погибли как минимум семь человек. За жизни 12 человек (в их числе трое детей и сотрудник правоохранительных органов) борются медики.

В полиции также отметили, что версия теракта пока не рассматривается. Скорее всего, водитель просто на какое-то время потерял управление, что и привело к трагедии.

Недавно сообщалось, что в Голландии на музыкальном фестивале микроавтобус въехал в толпу людей, после чего скрылся. Погиб один человек, еще трое пострадали. ЧП произошло в провинции Лимбург на юге Нидерландов на фестивале PinkPop.