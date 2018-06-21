В Светлогорском районе утонул 15-летний подросток

Трагедия на воде произошла накануне примерно в пять часов вечера на реке Березина в Светлогорском районе.

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По информации ведущего специалиста региональной организации спасения на водах Сергея Костюченко, подросток приехал в гости к родственникам в деревню Судовица из столицы.

В среду он с друзьями решил сходить искупаться. Для этого они выбрали не предусмотренное для купания место. Рядом отдыхали взрослые, указавшие им на запрет. Компания молодых людей ушла в другое место, которое также не было не предназначено для купания.

Во время купания минчанин ушел под воду. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб подростка не нашли. В настоящее время тело подростка ищут водолазы ОСВОД, пишет БЕЛТА .

На днях сообщалось, что 17 июня около 14:30 в Бресте из водоема вблизи Ледового дворца были извлечены тела 45-летнего мужчины и 42-летней женщины. В ходе их осмотра видимых повреждений не обнаружено.