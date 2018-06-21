Вблизи полигона в Барановичском районе 225 человек ликвидировали крупный пожар

/ Происшествия
Просмотров: 108 Комментариев: 0

225 человек, 28 единиц техники (в том числе вертолет Ми-8) более 12 часов тушили крупный пожар в лесном массиве недалеко от деревни Тартаки.

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило накануне в 12:08.

«Из-за сильных порывов ветра огонь распространился в сторону расположенного рядом 230-го общевойскового полигона», — отметили спасатели.

Фотофакт. В Баварии загорелся завод BMW

В борьбе с огнем принимали участие спасатели, военнослужащие и работники лесхоза. В 00:55 пожар был ликвидирован.

В минувший вторник, 19 июня, спасатели потушили крупный пожар на витебской лесопилке. На это им понадобился час.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: пожар Город: Барановичи

Другие материалы на эту тему:

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

На пожаре в Верхнедвинском районе погибли четыре человека

На пожаре в Верхнедвинском районе погибли четыре человека

В Минске из-за загоревшегося мусора эвакуировали общежитие

В Минске из-за загоревшегося мусора эвакуировали общежитие

Спасатели ликвидируют пожар в Минске

Спасатели ликвидируют пожар в Минске

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте