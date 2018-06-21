Вблизи полигона в Барановичском районе 225 человек ликвидировали крупный пожар

225 человек, 28 единиц техники (в том числе вертолет Ми-8) более 12 часов тушили крупный пожар в лесном массиве недалеко от деревни Тартаки.

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило накануне в 12:08.

«Из-за сильных порывов ветра огонь распространился в сторону расположенного рядом 230-го общевойскового полигона», — отметили спасатели.

В борьбе с огнем принимали участие спасатели, военнослужащие и работники лесхоза. В 00:55 пожар был ликвидирован.

В минувший вторник, 19 июня, спасатели потушили крупный пожар на витебской лесопилке. На это им понадобился час.