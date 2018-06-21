«Дело профсоюзов» передано в суд

Уголовное дело в отношении председателя независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и руководителя минской городской организации профсоюза РЭП Игоря Комлика передано в суд Советского района Минска.

Дело было возбуждено в августе 2017 года. Федынич и Комлик обвиняются по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты подоходного налога в особо крупном размере).

По данным Следственного комитета, они незаконно открыли счет в литовском банке, на который поступала иностранная валюта от нерезидентов Беларуси. В 2011 году на этот счет поступило более 140 тыс. евро.

Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности и налоговой декларации профсоюза. Сумма неуплаченных налогов оценивается более чем в 22 тыс. рублей, пишет БелаПАН.

2 августа 2017 года сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у Федынича и Комлика. В отношении обоих возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243. Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич с начала следствия находится под подпиской о невыезде.

Белорусские правозащитные организации призвали власти прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика. Дело в отношении руководства РЭП правозащитники сравнивают с делом главы закрытого властями в 2003 году центра «Весна» Алеся Беляцкого, которое было возбуждено в 2011 году. В поддержку независимого белорусского профсоюза выступили международные профсоюзные организации.