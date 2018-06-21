Лукашенко — еврокомиссару Хану: не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого

/ Беларусь-ЕС
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По мнению Александра Лукашенко еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан сыграл значительную роль в нормализации отношений по линии Брюссель — Минск.

Коллаж Naviny.by

Как заявил он на встрече с еврочиновником, в том, что отношения Беларуси и ЕС продолжают улучшаться и «выходят на какой-то уровень стабильности — огромная ваша заслуга».

Также Лукашенко подчеркнул, что важно дружить с соседями: «А с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения».

Он напомнил, что до поры до времени между Минском и Брюсселем была большая настороженность — стороны присматривались друг к другу: «Мы не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к Европейскому союзу».

Однако жизнь не стоит на месте, и стороны приняли решение, что «не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого».

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не просилась в Евросоюз, но хотела бы, «чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС».

«Если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти», — приводит БЕЛТА слова главы государства.

В Минске 21-22 июня пройдет десятый раунд неформальных министерских диалогов стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Со стороны Евросоюза в мероприятии примут участие еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бельяр.

21 июня состоится заседание, посвященное вопросам гармонизации цифровых рынков стран ВП и ЕС, кибербезопасности, развитию широкополосного интернета и сближению тарифов на мобильный роуминг между странами-участницами.

Пресс-секретарь Министерства связи и информатизации Наталья Алешкевич сообщила БелаПАН, что белорусскую делегацию на мероприятии возглавит глава министерства Сергей Попков.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС

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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Александр Лукашенко Йоханнес Хан Мария Габриэль Жан-Кристоф Бельяр Наталья Алешкевич Сергей Попков

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