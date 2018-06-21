При тушении лесного пожара возле Жлобина погиб спасатель

На месте лесного пожара в районе деревни Лесань Жлобинского района вечером 20 июня погиб спасатель.

Сержант внутренней службы пожарный спасательной части Жлобинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Евгений Стрельченя потерял сознание во время работ на пожаре.

Коллеги, а также работники прибывшей бригады скорой медпомощи проводили реанимационные мероприятия. Но около 21.30 медработники скорой помощи констатировали смерть пожарного, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

О семье, которая осталась у молодого мужчины, а также об обстоятельствах его гибели сведения пока не предоставляются. Причина смерти устанавливается.

МЧС выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.