Лукашенко — Хану: мы настаиваем, чтобы ЕС открывался для нас, как мы открыты для вас

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Александр Лукашенко считает, что фундаментом отношений Беларуси с Евросоюзом могут стать торгово-экономические отношения.

Фото пресс-службы президента

Как отметил он 21 июня в ходе разговора с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, нам надо целенаправленно, смело и открыто идти навстречу друг другу».


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Глава государства подчеркнул, что Беларусь никогда не была препятствием для европейского продвижения на Восток: «Мы всегда были хорошим транзитным окном для ЕС, никогда не запрещали вашему бизнесу движение ваших товаров, рабочей силы, капитала в Беларусь и через Беларусь».

В то же время он отметил, что не видит подобных действий со стороны европейских коллег.

Лукашенко подчеркнул, что Минск будет настаивать на том, чтобы Брюссель « точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас».

Ранее глава государства заявил еврокомиссару, что жизнь не стоит на месте, и стороны приняли решение, что «не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого».

Йоханнес Хан прибыл в Минск для участия в десятом раунде неформальных министерских диалогов стран — участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство».


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По данным пресс-службы МИД, неформальные министерские диалоги стран — участниц Восточного партнерства проводятся с 2012 года в формате министров иностранных дел и глав отраслевых ведомств (каждый раунд имеет индивидуальную отраслевую тему). В них также участвует руководство ЕС.

Основная цель диалогов — неформальный обмен мнениями по актуальным вопросам развития Восточного партнерства и международной повестки дня.

К настоящему времени состоялось девять раундов. До этого Минск был местом проведения министерской встречи в июне 2015 года (отраслевой сегмент — экология).

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС

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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Александр Лукашенко Йоханнес Хан

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