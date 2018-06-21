Топ-менеджер рассказал, почему выросли цены на бензин

Три фактора оказали существенное влияние на рост цен на автомобильное топливо, продаваемое на автозаправочных станциях России. Таким мнением поделился руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, пишет РИА «Новости» , если ранее доллар стоил 30 российских рублей, а сегодня 64, то компания никак не может изменить этот фактор — «он уже существует».

Еще одна причина — это увеличение мировых цен на «черное золото» (+25% с конца 2017 года).

Третьим фактором топ-менеджер назвал непривлекательность нефтепереработки в стране, так как она вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

Напомним, в Беларуси в 2018 году бензин дорожал девять раз: 8 февраля — на 2 копейки, 10, 15, 24, 30 марта, 4, 14 апреля, 12 и 15 мая — на копейку. Дизтопливо дорожало восемь раз (в феврале—марте и мае синхронно с бензином) и дешевело — дважды (14 и 27 апреля — оба раза на копейку).

Ранее источник в нефтехимической отрасли сообщил, что в течение нескольких месяцев планируется повысить белорусские цены на автомобильное топливо до уровня цен на приграничных заправках в России. Предполагалось, что этот этап повышения внутренних цен на топливо продлится до мая, однако цены на бензин в России продолжают стремительно расти.

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