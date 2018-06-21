Министр связи Попков: у стран Восточного партнерства могут появиться единые тарифы на роуминг

К 2020 году страны Восточного партнерства планируют разработать и подписать соглашение о единых тарифах на роуминг. Об этом сообщил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков 21 июня на пресс-конференции по итогам встречи в рамках десятого раунда неформальных министерских диалогов стран — участниц Восточного партнерства. Встреча была посвящена гармонизации цифровых рынков.





По словам Попкова, участники встречи договорились до конца года разработать дорожную карту по подготовке соглашения о гармонизации роуминговых тарифов. «К концу 2020 года планируется подписать соглашение, — сказал он. — Вопрос очень непростой. В ЕС его решали 10 лет».



Попков подчеркнул, что страны Восточного партнерства постепенно планируют максимально приблизить тарифы на роуминг к национальным тарифам международных звонков.

Он также отметил, что при подготовке данного соглашения важно найти баланс между интересами мобильных операторов и граждан стран Восточного партнерства.



В свою очередь председатель Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации Украины Александр Животовский отметил, что после подписания данного соглашения страны Восточного партнерства на его основе смогут начать переговоры с ЕС о гармонизации тарифов на роуминг.



Еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль добавила, что подготовка соглашения — это сложный процесс. «Но мы видим единое желание всех участников достичь результатов, так как это принесет выгоду гражданам всех стран Восточного партнерства», — сказала она.

Белорусская и российская стороны так и не пришли к приемлемому решению для того, чтобы на территории Союзного государства был отменен роуминг. Об этом сообщил 19 июня госсекретарь СГ Григорий Рапота, профильные министерства вместе с мобильными операторами прорабатывали данную тему, но консенсус найден не был.