На торгах 21 июня доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели

21 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США подорожал, евро и российский рубль потеряли в стоимости.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0020 рубля (0,09%) и составил 2,3177 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0024 рубля (0,12%) и составил 2,0076 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0053 рубля (0,17%) и составил 3,1516 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В четверг нефть дешевеет, фьючерсы на марку Brent падают и находятся в районе 73,5 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 16,98 копейки и составил 63,7873 рубля.